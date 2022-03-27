Більше 16,5 тисячі осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 16,5 тисячі військових. При цьому вони позбулися понад 120 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 25 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.