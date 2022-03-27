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Більше 16,5 тисячі осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ в Україні

Фото: втрати РФ в Україні склали 16600 чоловік особового складу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 16,5 тисячі військових. При цьому вони позбулися понад 120 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 25 березня:

  • особовий склад - близько 16 600 осіб;
  • танки - 582;
  • бойові броньовані машини - 1 664;
  • артилерійські системи - 294;
  • РСЗВ - 93;
  • засоби ППО - 52;
  • літаки - 121;
  • вертольоти - 127;
  • автомобільна техніка - 1 144;
  • кораблі / катери - 7;
  • цистерни з ПММ - 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56;
  • спеціальна техніка - 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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