За 157 років існування. Футбольну асоціацію Англії вперше очолить жінка

Футбольну асоціацію Англії (FA) вперше очолить жінка. Асоціація існує вже 157 років.

Про це повідомляє пресслужба FA.

Члени правління одноголосно проголосували за кандидатуру Деббі Г'юїтт. Тепер її мають затвердити члени ради FA.

Г'юїтт має розпочати виконувати свої обов'язки у січні 2022 року. До того часу організацією керуватиме тимчасовий очільник Пітер МакКормік.

Г'юїтт розповіла, що цікавиться футболом з дитинства.

Вона працювала на посаді директорки у низці компаній, що не пов'язані зі спортом.

Попередній очільник FA Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.