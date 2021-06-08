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За 157 років існування. Футбольну асоціацію Англії вперше очолить жінка

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Англія, Вівторок 08 червня 2021 23:06
За 157 років існування. Футбольну асоціацію Англії вперше очолить жінка Фото: майбутніця очільниця FA Деббі Г'юїтт (thefa.com)
Автор: Даша Харченко

Футбольну асоціацію Англії (FA) вперше очолить жінка. Асоціація існує вже 157 років.

Про це повідомляє пресслужба FA.

Члени правління одноголосно проголосували за кандидатуру Деббі Г'юїтт. Тепер її мають затвердити члени ради FA.

Г'юїтт має розпочати виконувати свої обов'язки у січні 2022 року. До того часу організацією керуватиме тимчасовий очільник Пітер МакКормік.

Г'юїтт розповіла, що цікавиться футболом з дитинства.

Вона працювала на посаді директорки у низці компаній, що не пов'язані зі спортом.

Попередній очільник FA Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) звернувся в УЄФА з приводу форми збірної України на Євро-2020. На формі національної збірної зображена Україна з Кримом та містяться написи "Слава Україні" та "Героям Слава".

Також повідомлялось, що німецька Федерація футболу підписала контракт з новим наставником національної збірної. Після чемпіонату Європи-2020 Німеччину очолить Ханс-Дітер Флік.

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