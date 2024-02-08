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До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 08 февраля 2024 07:00
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До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня местами ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 8 февраля будет местами с дождем и мокрым снегом. На юге нашей страны днем прогнозируется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем будет облачно. Дождь и мокрый снег прогнозируются по всей Украине, кроме южных областей. На западе возможны сильные осадки.

Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на востоке порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем -3 +2, ночью от 0 до -5 градусов;
  • на востоке: днем +4 +10, а ночью от +2 до +7 градусов;
  • на западе: днем 0 +8 градусов, ночью 0 +5 градусов;
  • на юге: днем +10 +15, а ночью +3 +7 градусов;
  • в центре: днем +2 +7, а ночью от +2 до +5 градусов.

До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируются дожди с переходом на мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут от 0 до +2 градусов.

До +15 днем, но с осадками: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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