15 тисяч сімей в звільненій від окупантів Бучі знову зі світлом, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання звільненої від російських окупантів Бучі й навколишніх населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
"Ремонтним бригадам "ДТЕК Київські регіональні електромережі" вдалося відремонтувати підстанцію "Гостомель", яка дає світло в будинки Гостомелю та Бучі. Також відновлено електропостачання від підстанцій Бишев й Гореничі. Світло повернули для 15 тисяч домогосподарств", - повідомили в компанії.
Ранком українські військові підняли над містом жовто-блакитний прапор і дали дозвіл аварійним бригадам енергетиків на відновлення електропостачання.
Наразі тривають роботи по за живленню всіх будинків в навколишніх населених пунктах.
"Тридцять аварійних бригад "ДТЕК Київські регіональні електромережі" безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області. Працівники негайно приступають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони на проведення робіт на місці бойових дій", - пояснили в компанії.