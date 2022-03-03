15 тисяч сімей в звільненій від окупантів Бучі знову зі світлом, - ДТЕК

"Ремонтним бригадам "ДТЕК Київські регіональні електромережі" вдалося відремонтувати підстанцію "Гостомель", яка дає світло в будинки Гостомелю та Бучі. Також відновлено електропостачання від підстанцій Бишев й Гореничі. Світло повернули для 15 тисяч домогосподарств", - повідомили в компанії.

Ранком українські військові підняли над містом жовто-блакитний прапор і дали дозвіл аварійним бригадам енергетиків на відновлення електропостачання.

Наразі тривають роботи по за живленню всіх будинків в навколишніх населених пунктах.

"Тридцять аварійних бригад "ДТЕК Київські регіональні електромережі" безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області. Працівники негайно приступають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони на проведення робіт на місці бойових дій", - пояснили в компанії.