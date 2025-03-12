До 15 тысяч новых рабочих мест. Как одна из громад Харьковской области будет развивать экономику

Несмотря на расположение в прифронтовой территории, громада имеет кучу вызовов и проектов одновременно, поскольку с началом войны ее количество выросло почти на 50% - за счет переселенцев.

"Этот кейс может быть показательным для других громад, которые сейчас или готовятся к созданию плана, или уже даже начали работу над ним. Важно видеть то, что удается делать другим и перенимать опыт. Например, опыт других громад в том, как работать с жилищным фондом, как налаживать сотрудничество с международными партнерами как раз в части финансирования и тому подобное. Это прекрасно будет стимулировать тех, кто хочет реализовывать те или иные важные проекты, но не знает, как. И создание плана пространственного развития - один из удачных примеров этого", - считает Шуляк.

Она добавила, что интеграция переселенцев в принимающих громадах - важнейшая задача для ОМС, поскольку далеко не все громады понимают важность этого шага и относятся к переселенцам как к временному явлению.

По словам поселкового головы Песочинской громады Харьковской области Олега Чернобая, документ действительно довольно сложный, поэтому громада комплексный план своего пространственного планирования готовила достаточно долго. Но его реализация качественно изменит показатели развития громады.

Так, реализация мероприятий, предусмотренных ППР, позволит увеличить количество рабочих мест в громаде на 15 тысяч, что является важнейшим компонентом интеграции ВПЛ. Более того, он рассчитывает, что общее количество населения вырастет на 65 тысяч человек.

"Мы планируем достаточно широкий спектр мероприятий, которые помогут нам реализовать экономический потенциал громады. Так, благодаря тому, что через ее территорию проходят две важные автомобильные дороги международного значения, есть смысл развивать производственную и логистическую инфраструктуру", - считает Чернобай.

В то же время он добавил, что в громаде планируют создание транспортной магистрали и за пределами населенных пунктов. Поскольку через ее территорию проходит важная транспортная магистраль Киев - Харьков, что является с одной стороны значительным преимуществом, это создает значительную нагрузку на населенные пункты. Поэтому планом пространственного развития предусмотрено проложить новую дорогу за пределами населенных пунктов, чтобы разгрузить существующие автодороги.

Глава Песочинской громады также рассказал, что планируется более 100 га отвести под логистическую инфраструктуру - уже строится логистический центр. Еще 100 га запланированы под промышленные объекты. Также на территории громады запланировано восстановить уничтоженный россиянами аэроклуб, на месте которого планируется создать современный карго-аэропорт. Предусмотрено также создание индустриального парка возле аэродрома для развития промышленности и расширения логистических возможностей.

"Все эти проекты предусмотрены в плане пространственного развития нашей громады и все они синхронизированы между собой. Например, карго аэропорт. Этот проект на перспективу, то есть, он может быть создан через несколько лет. Однако для этого мы должны понимать, что на его территории и поблизости не должно быть высотных объектов", - пояснил Чернобай.

Однако он отметил - на первом месте целей, предусмотренных планом пространственного развития громады, является комфортная среда обитания жителей, которых из-за войны у громады стало больше. Следовательно, нужно решать вопрос с жилым фондом для них. Более того, уже начались работы по строительству домов на не менее 25 тысяч квартир.

Запланированные объекты, пояснил Чернобай, уже есть на картографической основе плана и под них даже отведены земельные участки, для которых начали менять целевое назначение. Мотивация довольно понятна - местные власти хотят, чтобы потенциальный инвестор уже сейчас видел, что громада не на стадии создания, а на стадии реализации.

"Так мы покажем государству и инвесторам, что готовы строить. В то же время, мы понимаем, что в Украине заработают государственные программы жилья. То есть, если мы не успеем, то люди приобретут в другом городе. Чтобы этого избежать, нам нужна градостроительная документация. Более того, на 90% объектов проектная документация у нас уже разработана. Уже готовы разрешения на строительство ЖК и в целом под многоэтажную застройку в плане пространственного развития выделено 170 га", - отметил Олега Чернобай.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу Закон №711-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Согласно ему, каждая община должна иметь план пространственного развития (ППР). Одними из первых в Украине такие планы утвердили Песочинская и Роганская громады Харьковщины.