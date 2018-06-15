15 червня: свята і важливі події на цей день

15 червня 2018 року відзначається Всесвітній день вітру

Всі свята 15 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

15 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні багато країн відзначають Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. Цей день був організований в 2011 році під егідою ООН.

Також 15 червня відзначається оригінальне свято - Всесвітній день вітру, покликаний звернути увагу на потенціал вітроенергетики.

Мусульмани світу 15 червня 2018 року по завершенню священного місяця Рамадан святкують розговіння Ураза Байрам.

У народі 15 червня відзначають свято Зеленого В'юна або Никифора. У цей день люди плели вінки, ходили по вулицях і співали пісні, присвячені молодятам нинішнього року.

Головна прикмета дня: якщо горобці б'ються - на гарну погоду.

Фото: На Зеленого В'юна 15 червня плетуть вінки (pixabay.com/marusya21111999)

15 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1667 році вперше в історії успішно проведено переливання крові людині.

У 1830 році в Севастополі пройшло народне повстання "Чумний бунт".

У 1851 році в Америці заснована перша в світі фабрика з виробництва морозива.

У 1954 році був заснований УЄФА.

У 2007 році за допомогою українсько-російської ракети-носія Дніпро виведений в космос німецький супутник TerraSAR-X з космодрому Байконур.

15 червня: в цей день народилися

У 1867 році - Костянтин Бальмонт, російський поет Срібного століття.

У 1936 році - Михайло Державін, радянський актор театру і кіно.

У 1941 році - Іван Миколайчук, український радянський актор театру і кіно.

У 1943 році - Джонні Холлідей, французький рок-співак.

У 1946 році - Деміс Руссос, грецький співак.

У 1954 році - Джеймс Белуші, американський кіноактор.

15 червня: в цей день померли

У 1834 році - Віктор Кочубей, російський державний діяч і дипломат.

У 1992 році - Лев Гумільов, російський історик-етнолог, філософ, поет.

У 1996 році - Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

У 2001 році - Михайло Глузський, радянський актор театру і кіно.

У 2010 році - Юрій Іллєнко, український кінооператор, режисер.

У 2015 році - Жанна Фріске, російська естрадна співачка, актриса.

У 2017 році - Олексій Баталов, радянський актор театру і кіно, режисер, сценарист.

Іменинники 15 червня

Сьогодні іменини святкують: Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна.

Річниця авіакатастрофи в Луганську (video.rbc.ua)