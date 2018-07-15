15 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 15 липня - свято Берегині (pixabay.com/hillofthirst)

15 липня 2018 своє професійне свято відзначають українські металурги, а в народному календарі - Берегиня

Всі свята 15 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

15 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні відзначається Всесвітній день навичок молоді - відносно молоде свято, яке було засноване під егідою ООН в 2014 році.

Також в третю неділю липня, яка в 2018 році випадає на 15 число, багато пострадянських держав відзначають День металурга.

У народі 15 липня відзначається день Сира Богородиця або Берегиня - слов'янське божество, яку ще називають матір'ю всіх духів і земних багатств, берегинею, захисницею людей і всього живого.

Головна прикмета дня: якщо на Берегиню на деревах жовтіє листя, буде рання осінь і зима.

Фото: 15 липня в Україні День металурга (pixabay.com/kepinator)

15 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1240 році Олександр Невський здобув перемогу над шведами в битві, яка пізніше біла названа в його честь.

У 1783 році у Франції спущений на воду перший в історії пароплав.

У 1920 році засновано Київський педагогічний університет.

У 1923 році - день народження в СРСР державної авіакомпанії "Аерофлот".

У 1959 році в Америці відбулася прем'єра фільму "В джазі тільки дівчата".

У 1975 році стартував перший в історії спільний політ космічних кораблів двох країн - "Союз-19" (СРСР) і "Аполлон" (США).

15 липня: в цей день народилися

У 1606 році - Харменс Рембрандт, великий голландський художник, живописець.

У 1638 році - Джованні Вівіані, італійський композитор.

У 1905 році - Олександр Хвиля, радянський український актор.

У 1924 році - Махмуд Есамбаєв, відомий радянський чеченський танцівник, актор.

15 липня: в цей день померли

У 1904 році - Антон Чехов, відомий російський письменник, драматург.

У 1915 році - Рафаелло Джованьоли, італійський письменник, автор історичних романів ( "Спартак" і ін.)

У 1916 році - Ілля Мечников, російський вчений, біолог, патолог.

У 1940 році - Роберт Уодлоу, американський артист, найвища людина в історії (272 см).

У 1985 році - Олександра Воронович, українська артистка театру.

У 1997 році - Джанні Версаче, відомий італійський модельєр.

Іменинники 15 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Арсеній, Василь, Никон, Тихон.

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