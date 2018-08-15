15 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

15 серпня своє професійне свято відзначають археологи, а в народному календарі - Степан Сіновал

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 15 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

15 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, відзначається професійне свято - День археолога.

Також 15 серпня багато держав відзначають національні та пам'ятні дати. Наприклад, в Канаді та Новій Шотландії святкується Національний день, Індія і Республіка Конго відзначають День незалежності, Корея шанує День звільнення, а в Польщі проводиться Свято Війська Польського.

Католики відзначають сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці.

У народі 15 серпня вшановували Степана Сінника. Саме в цей період завершувалася пора заготівлі сіна. Із зібраних цілющих трав плели вінки, які потім використовували для лікування від недуг. А ще в цей день купали коней і поїли їх через срібло, щоб ті були поступливими.

Головна прикмета дня: яка погода на Степана, таким буде і весь вересень.

Фото: 15 серпня - свято Степана Сінника (pixabay.com/ulleo)

15 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1835 році був виданий патент на пральну машину з обертовим барабаном.

У 1877 році Томас Едісон провів перший в світі звукозапис, а також запропонував телефонне вітання "алло".

У 1918 році стався розрив дипломатичних відносин між Америкою і Росією.

У 1969 році проводився вудстокський фестиваль, який завершив еру хіпі.

15 серпня: в цей день народилися

У 1769 році - Наполеон I Бонапарт, видатний французький полководець, імператор.

У 1771 році - Вальтер Скотт, шотландський письменник, основоположником жанру історичного роману.

У 1872 році - Шрі Ауробіндо, індійський філософ, поет, основоположник Інтегральною йоги.

У 1925 році - Оскар Пітерсон, знаменитий канадський джазовий піаніст.

У 1931 році - Мікаел Таривердієв, радянський композитор.

У 1990 році - Дженніфер Лоуренс, американська кіноактриса.

15 серпня: в цей день померли

У 1886 році - Рамакришна, відомий індійський гуру, реформатор індуїзму, проповідник.

У 1990 році - Віктор Цой, радянський рок-музикант, поет, лідер і вокаліст групи "Кіно".

У 2012 році - Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст.

Іменинники 15 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

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