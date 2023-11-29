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144-я бригада получила партию боевых дронов от "Украинской команды"

Фото: 144-я бригада получила партию боевых дронов от "Украинской команды" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам 144-й отдельной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Это относительно молодое военное формирование. Но в его составе много опытных воинов, в том числе легендарные защитники Донецкого аэропорта. Уже скоро эти ребята отправляются на одно из самых горячих направлений. Пусть наши дроны помогут им эффективно избивать врага и сохранят жизнь", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры выражают благодарность всем, кто помогал собирать средства на боевые беспилотники, а также каждому, кто защищает Украину на передовой.

"Сегодня природа засыпает оккупантов снегом. А уже завтра к летящему на их головы снегу добавятся наши дроны-камикадзе", - подчеркнули волонтеры.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" отправляет на передовую около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Они приобретены на средства, которые "Украинская команда" собрала во время дрон-марафона.

Также сообщалось, что "Украинская команда" собирает на "теплые пакеты", в которые входят грелки, сухие души и присыпки. Волонтеры хотят обеспечить таким набором 50 тысяч защитников на передовой.

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волонтери