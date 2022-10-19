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В 14 раз больше. Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей

Фото: Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии утвердило план по выделению 6,3 млрд евро в течение трех лет на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План предусматривает 14-кратное увеличение количества зарядных станций с нынешних 70 тысяч до 1 миллиона штук к 2030 году. Германия также стремится к тому, чтобы к 2030 году на дорогах страны было 15 миллионов электромобилей.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Германии зарегистрировано всего 1,5 млн автомобилей на электротяге. Также правительство разработало ускоренную программу получения разрешений на строительство зарядных станций.

Напомним, что немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Также мы писали, что из-за теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия решила улучшить защиту критически важной инфраструктуры.

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электромобили