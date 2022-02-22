Майже 130 тисяч клієнтів "Чернівцігазу" користуються онлайн-сервісами

Щороку кількість клієнтів АТ "Чернівцігаз", які користуються онлайн-сервісами зростає. У 2021 році до онлайну доєдналися 30 тисяч нових користувачів, і на даний момент загальна кількість користувачів досягла 129 тисяч клієнтів компанії.

"Лише у січні цього року, створено понад 3 тисячі нових облікових записів. Ми постійно працюємо над удосконаленням онлайн-сервісів, щоб наші клієнти мали змогу користуватися послугами компанії, без відвідування 104.ua Клієнтських просторів", - зазначає комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Голубченко Дмитро.

За словами прес-служби, наприкінці 2021 року було оновлено додаток 104.ua. Тепер користувачі можуть передавати показнання лічильника, просто сфотографувавши прилад обліку.

"Оновлений додаток дає можливість відстежувати поточний баланс, легко проводити розрахунки за газ та його розподіл, переглянути історію платежів та споживання за останні 3 роки, а також надає базову інформацію особового рахунку та можливість замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником", - йдеться у повдіомленні.