"13-та пенсія та субсидії": Порошенко презентував законопроект щодо змін до бюджету

Документ №6006 "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет на 2021 рік" зареєстрований у парламенті 8 вересня.

"Наші міжнародні партнери прийняли дуже важливе рішення, коли більше 600 млрд дол. були розподілені між країнами світу для того, щоб пом’якшити наслідки коронавірусної кризи - у першу чергу для людей. Наша політична сила запропонувала своє бачення, ми пропонуємо п’ять напрямків розподілу коштів", -заяив Порошенко.

Він також нагадав, що уряд вже двічі не проіндексував пенсії. Для того, щоб погасити борг перед пенсіонерами, політсила пропонує в листопаді виплатити 13-ту пенсію у розмірі мінімальної кожному, хто отримує пенсію, меншу середньої по країні.

"Ми розраховуємо, що це буде трохи більше 10 мільйонів отримувачів пенсій. Ми передбачили на це 23 мільярди 300 мільйонів гривень і вимагаємо, щоб ця ініціатива була поставлена на голосування в залі", - говорить Порошенко.

Друга позиція - грошове забезпечення для військовослужбовців, яке не підвищувалося з 2019 року. Якщо раніше в зоні ООС воїн отримував 160% середньої зарплати, то сьогодні трохи більше 80%.

Третя позиція - ефективні заходи для мінімізації нової хвилі пандемії COVID-19 "Влада обіцяла 300% підвищення заробітної плати тим, хто працює з ковідними хворими. Уже майже всі вимушені працювати з ковідними хворими. Отже, заробітна платня медикам, фінансування вакцинації, закупівля ліків, які з’явилися у світі для лікування хвороби, забезпечення ліжок, обладнаних киснем", - додає політик.

Також політсила вимагає, аби зараз були внесені зміни до державного бюджету на поточний рік для забезпечення субсидіями.

"І п’яте - це захист нашої програми децентралізації. Захист громад України. Бо ключовий зміст - це передача прав, повноважень і фінансового ресурсу громадам в рамках децентралізації. У найважчих умовах, під час війни ми зробили все можливе, щоб проблеми громади вирішувалися громадою", - резюмував Порошенко.