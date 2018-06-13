13 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 13 червня, історичні події та прикмети цього дня

Всі свята 13 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

13 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, який був встановлений під егідою ООН в 2014 році. Заходи в цей день покликані звернути увагу громадськості на проблеми альбіносів.

У народі 13 червня відзначається день Єремєєв Розпрягальника. Вважалося, що до цього дня закінчується сезон сівби в полях, а тому пора розпрягати коней і давати їм відпочинок. Прикмети дня:

якщо на Єремєєв день красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,

дощ на Єремєєв день обіцяє убогий урожай,

якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

13 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1373 році був підписаний найстаріший у світі діючий договір про союз між Англією і Португалією.

У 1825 році - день народження безпечної шпильки.

Фото: 13 червня 1825 року винайшли безпечну шпильку (pixabay.com/PDPics)

У 1892 році в Києві пущено перший на Русі електричний трамвай.

У 1917 році відбулося проголошення автономної України.

У 1983 році в США вперше надійшов у продаж перший мобільний телефон "Dynatac 8000x" виробництва "Motorola".

13 червня: в цей день народилися

У 1831 році - Джеймс Максвелл, англійський фізик, творець класичної електродинаміки.

У 1874 році - Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч.

У 1940 році - Гойко Мітіч, ​​югославський актор, режисер, каскадер.

У 1943 році - Малкольм Макдауелл, англійський актор театру і кіно.

У 1946 році - Ігор Старигін, радянський актор театру і кіно.

У 1958 році - Сергій Маковецький, радянський актор театру і кіно.

13 червня: в цей день померли

У 323 році до н.е. - Олександр Македонський, македонський цар і полководець.

У 1986 році - Бенні Гудмен, американський джазовий кларнетист, "король свінгу".

У 1986 році - Дін Рід, американський кіноактор і співак.

У 1996 році - Олександр Іванов, радянський поет-пародист, ведучий "Вокруг смеха".

Іменинники 13 червня

Сьогодні іменини святкують: Борис, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Філіп.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)