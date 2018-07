13 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 13 липня - свята (pixabay.com/iliyabordiyan)

13 липня 2018 - свята, народні прикмети, історичні події та іменинники дня

Всі свята 13 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

13 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються значущі національні дати і події. Наприклад, Казахстан святкує День працівників органів нацбезпеки, в Чорногорії відзначається День державності, а в Японії почалося свято Бон - поминання покійних.

Православні всього світу 13 липня Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа.

У народі 13 липня шануються Дванадцять апостолів. У спекотну літню пору селяни готувалися до покосу, а у господинь були популярні страви з яєць. Головна прикмета дня: якщо кує зозуля, значить, літо триватиме ще довго, а сніг буде пізно.

13 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1871 році в Англії відбулася перша в світі виставка кішок.

У 1908 році в Лондоні почалися IV Олімпійські ігри, в яких вперше взяли участь жінки.

У 1923 році - день народження написи "Hollywood" на горі в Лос-Анджелесі.

Фото: 13 липня в Лос-Анджелесі з'явився знак Hollywood (pixabay.com/12019)

У 1930 році в Уругваї стартував перший чемпіонат світу з футболу.

У 1939 році Френк Сінатра записав першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart".

У 1944 році в ході Другої світової війни від німецько-фашистських військ звільнений Вільнюс і почалася Львівсько-Сандомирська операція.

У 1973 році вийшов перший однойменний альбом групи "Queen".

13 липня: в цей день народилися

У 1923 році - Михайло Пуговкін, радянський кіноактор.

У 1928 році - Валентин Пікуль, радянський письменник, автор історичних та військових романів.

У 1944 році - Ерне Рубік, угорський винахідник головоломки кубика Рубика.

У 1969 році - Олесь Бузина, український письменник, журналіст, ведучий.

У 1976 році - Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист. Засуджений російською владою до 20 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у тероризмі.

Олег Сенцов народився 13 липня 1976 роки (video.rbc.ua)

13 липня: в цей день померли

У 1632 році - Памво Беринда, український і російський лексикограф, перекладач.

У 1956 році - Володимир Захаров, радянський композитор.

У 2004 році - Карлос Клайбер, австрійський диригент

Іменинники 13 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Андрій, Григорій, Діна, Іван, Матвій, Михайло, Петро, ​​Степан, Тимофій, Пилип, Хома, Яків.