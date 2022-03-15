Понад 13 500 військових і 80 літаків: Генштаб назвав бойові втрати Росії

Бойові втрати Росії у війні проти України вже перевищили 13 500 військовослужбовців. Також російська армія втратила понад 400 танків і 80 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті удару по телевежі в Антополі Рівненської області зросло до 19.

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