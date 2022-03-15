RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 13 500 військових і 80 літаків: Генштаб назвав бойові втрати Росії

Автор: Сергей Новиков

Бойові втрати Росії у війні проти України вже перевищили 13 500 військовослужбовців. Також російська армія втратила понад 400 танків і 80 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 15 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 13 500 осіб
  • танків - 404 одиниці
  • бойових броньованих машин - 1 279 одиниць
  • артилерійських систем - 150 одиниць
  • РСЗВ - 64 одиниць
  • засоби ППО - 36 одиниць
  • літаків - 81 одиниця
  • вертольотів - 95 одиниць
  • автомобільної техніки - 640 одиниць
  • кораблі/катери - 3 одиниці
  • цистерн з ПММ - 60 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9 одиниць

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті удару по телевежі в Антополі Рівненської області зросло до 19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України