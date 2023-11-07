До 12 лет. В Раде предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков

По словам парламентария, данный законопроект стал "неотложной потребностью".

Чем объясняется инициатива

"За последний месяц произошло несколько резонансных нападений на медиков. В Черкассах посетители караоке-клуба угрожали работникам "экстренки", которые оказывали помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. В Одессе неизвестные напали с ножом на фельдшера скорой. В Харькове пьяный мужчина избил работника "скорой" и полицейского", - привел примеры Радуцкий.

Нардеп обращает внимание, что сейчас в большинстве случаев суд трактует нападение на фельдшера "скорой помощи" как хулиганство.

Какие профессии включили в список

В Комитете ВРУ наработали совместно с Минздравом новый законопроект № 10221, который расширяет перечень профессий для ужесточения наказания за нападения, включив в него:

медицинских работников,

работников системы "экстренки",

работников аптечных заведений,

специалистов по реабилитации.

Как именно хотят ужесточить наказание

Также парламентарии предлагают дополнить статьи Уголовного кодекса новыми статьями 350:

угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества (наказывается исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок); преднамеренное причинение побоев, легкой, средней тяжести или тяжкого телесного повреждения (наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок; лишением свободы сроком от 5 до 12 лет); убийство или покушение на убийство (наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы); захват или содержание как заложника (наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет).

"Фактически мы предлагаем установить такую же ответственность за нападение на перечисленные профессии, которая сегодня предусмотрена за посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей и военных", - пояснил Радуцкий.