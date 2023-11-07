До 12 лет. В Раде предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков

Группа народных депутатов инициировала усиление в Украине уголовной ответственности за нападение на медработников, а также специалистов по реабилитации и спасателей. Наказание хотят приравнять к посягательству на жизнь правоохранителей и военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект № 10221 на сайте Верховной Рады и Facebook народного депутата, председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.
По словам парламентария, данный законопроект стал "неотложной потребностью".
"За последний месяц произошло несколько резонансных нападений на медиков. В Черкассах посетители караоке-клуба угрожали работникам "экстренки", которые оказывали помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. В Одессе неизвестные напали с ножом на фельдшера скорой. В Харькове пьяный мужчина избил работника "скорой" и полицейского", - привел примеры Радуцкий.
Нардеп обращает внимание, что сейчас в большинстве случаев суд трактует нападение на фельдшера "скорой помощи" как хулиганство.
В Комитете ВРУ наработали совместно с Минздравом новый законопроект № 10221, который расширяет перечень профессий для ужесточения наказания за нападения, включив в него:
Также парламентарии предлагают дополнить статьи Уголовного кодекса новыми статьями 350:
"Фактически мы предлагаем установить такую же ответственность за нападение на перечисленные профессии, которая сегодня предусмотрена за посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей и военных", - пояснил Радуцкий.
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