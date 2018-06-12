12 червня: свята і важливі події на цей день

12 червня 2018 року в Україні відзначається свято працівників фондового ринку, а за народними прикметами сьогодні - Зміїний день, коли варто з обережністю ставитися до плазунів

Всі свята 12 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

12 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Всесвітній день боротьби з дитячою працею відзначається 12 червня з ініціативи ООН. Свято було засновано Міжнародною організацією праці для залучення уваги до проблеми незаконного використання праці неповнолітніх.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають працівники фондового ринку. Національний День працівника фондового ринку 12 червня був встановлений указом президента В. Ющенка в 2008 році.

У різних країнах світу 12 червня відзначаються важливі державні свята: на Філіппінах - День незалежності, в РФ - День Росії, в Фінляндії - День Гельсінкі.

Народне свято Змійовик здавна був пов'язаний з повір'ям: 12червня не можна ходити в лісові хащі, луки, а також гуляти у високій траві - не варто випробовувати долю. Прикмети дня:

Якщо в цей день вкусить змія - не врятує жодна протиотрута.

Вбивати плазунів в цей день - погана прикмета - до невдач і хвороб.

Зміїне свято - сприятливий день для посадки бобів.

Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини - погода незабаром зміниться.

Фото: 12 червня - народне свято Змійовик (pixabay.com/Gellinger)

12 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1664 року Новий Амстердам був перейменований у Нью-Йорк.

У 1849 році Льюїс Хаслетт запатентував перший протигаз.

У 1920 році війська Червоної армії вибили поляків і захопили Київ.

У 1964 році африканського борця за права чорношкірих Нельсона Манделу засудили до довічного ув'язнення. Був звільнений в 1990 році.

У 1975 році був заснований львівський Державний історико-архітектурний заповідник.

У 1990 році в Радянському Союзі була заборонена цензура.

12 червня: в цей день народилися

У 1825 році - Антон Шнайдер, галицький колекціонер, історик, етнограф.

У 1924 році - Джордж Буш, 41-й президент Америки.

У 1931 році народилася українська співачка Євгенія Мірошниченко.

У 1981 році - бразильська модель Адріана Ліма.

12 червня: в цей день померли

У 1997 році - композитор, поет, один із засновників жанру авторської пісні Булат Окуджава.

У 1999 році - Омелян Польовий, український військовий, політв'язень, полковник УПА.

У 2003 році - голлівудський актор Грегорі Пек.

Іменинники 12 червня

Сьогодні іменини святкують: Василь, Ісаак, Ян, Антоніна.

Результати дослідження води в Чорному морі (video.rbc.ua)