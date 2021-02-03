ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

12 енергоблоків державних і приватних ТЕС знаходяться на аварійному ремонті, - "Укренерго"

Автор: РБК-Україна

Чверть енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" 3 лютого знаходяться на аварійному ремонті. Також не можуть нести навантаження ще кілька енергоблоків приватних компаній "Донбасенерго" і ДТЕК.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго".

Всього з 23 енергоблоків державної компанії "Центренерго" на середину дня 3 лютого у роботі знаходиться тільки 8,5 блоків. Всі станції "Центренерго" несуть навантаження 1659 МВт при встановленій потужності 7665 МВт, тобто працюють трохи більше, ніж на 21%.

"Донбасенерго" працює одним блоком з двох на Слов'янській ТЕС. Ще в січні на енергоблоці №7 сталася аварія, ремонтні роботи займуть від 60 до 70 діб.

Популярні новини

На аварійних ремонтах знаходяться також кілька блоків ТЕС компанії"ДТЕК Енерго".

Вчора аварійно зупинилися відразу два енергоблоки Курахівської ТЕС та Запорізької, але для балансування системи та покриття нестачі достроково був виведений з ремонту блок 10 Криворізької ТЕС і додатково запущені 3 енергоблоку Добротвірської та Бурштинської ТЕС.

У прес-службі повідомили, що станції компанії за останні кілька місяць працюють на гранично максимальній потужності для забезпечення потреб енергосистеми.

Нагадаємо, в середині січня НЕК "Укренерго" попередило про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго".

За даними Міненерго, державні ТЕС залишилися без вугілля через підвищене навантаження восени 2020 року, яку теплова генерація змушена була нести через зрив ремонтної кампанії "Енергоатому".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкренергоЕлектроенергіяТЕСуголь