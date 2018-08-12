12 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

12 серпня відзначається Міжнародний день молоді, а в Україні з професійним святом вітають будівельників і ветеринарів
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 12 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
Починаючи з 1999 року 12 серпня за ініціативи ООН у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день молоді.
Православне свято в пам'ять про апостолів Силуана та Сили відзначається 12 серпня, а в народному календарі з цією датою пов'язано кілька прикмет:
Своє професійне свято щорічно у другу неділю серпня відзначають будівельники. Також 12 серпня в Україні - День працівників ветеринарної медицини.
Фото: 12 серпня - День ветеринара (pixabay.com/12019)
У 1851 році була запатентована швейна машинка легендарної фірми Зінгер.
У 1908 році розпочато виробництво моделі автомобіля Ford-T.
У 1981 році компанією IBM випущений перший персональний комп'ютер.
У 2000 році в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен "Курськ".
У 1681 році - мореплавець і полярний дослідник Вітус Берінг.
У 1887 році - фізик, розробник квантової теорії, лауреат Нобелівської премії Ервін Шредінгер.
У 1930 році - американський громадський діяч і фінансист Джордж Сорос.
У 1992 році - актриса і супермодель Кара Делевінь.
У 30 році до н.е. - єгипетська цариця Клеопатра.
У 1828 році - няня А.С. Пушкіна Аріна Родіонівна Яковлєва.
У 1848 році - винахідник паровоза Джордж Стеферсон.
У 1886 році - механік- самоучка, винахідник Павло Зарубін.
У 1955 році - Томас Манн, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії.
У 1965 році - автор романів про Джеймса Бонда Ян Флемінг.
Сьогодні свої іменини святкують: Анатолій, Герман, Валентин, Максим, Павло, Ангеліна.
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Відео: РБК-Україна