115 лет со Дня рождения. Кем был Степан Бандера, которого до сих пор боится Россия

Где родился

Степан Бандера родился 1 января 1909 года, в селе Старый Угринов (теперь Калушского района Ивано-Франковской области) в семье греко-католического священника.

Он вошел в историю как украинский политический деятель, революционер, один из радикальных и ведущих идеологов, практиков и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола в 1940 году Организации украинских националистов Бандера был главой Провода ОУН-Б.

Фото: памятник Степану Бандере в Ивано-Франковске(wikipedia.org)

Несмотря на многочисленные домыслы и клеветы, которые распространяла советская пропаганда вокруг его имени, сегодня для всех сознательных патриотов Украины Степан Бандера является национальным героем, а его статус борца за независимость Украины в XX веке законодательно определен.

В частности, в 2008 году Степан Бандера признан третьим из ста Великих Украинцев после Ярослава Мудрого и Николая Амосова по итогам опроса общественной думы "Великие Украинцы".

Сегодня же во время российско-украинской войны Бандера стал символом сопротивления.

Фото: дом, где родился Степан Бандера (wikipedia.org)

Бандера - проводник ОУН и роль во Второй мировой войне

Потребовалось немало времени, прежде чем удалось восстановить историческую справедливость вокруг фигуры Степана Бандеры, и на сегодняшний день, благодаря исследователям, воспроизведена объективная картина его роли в годы Второй мировой войны как политика, противостоящая гитлеризму и никогда не шедшая на сотрудничество с немецкими оккупантами.

Итак, согласно хронологии событий Второй мировой войны, проводником ОУН (Организация украинских националистов) "Сирого" (Степана Бандеру) избрали в Кракове на Втором Большом Собрании ОУН, который проходил 31 марта-4 апреля 1941 года. 30 июня 1941 во Львове был провозглашен Акт восстановления Украинского государства (авторы Акта Степан Бандера и Ярослав Стецько).

Фото: Степан Бандера на фотографии, ориентировочно сделанной в 1929-1930 годах (wikipedia.org)

Бандера в тюрьмах и концлагерях

5 июля 1941 года гестапо арестовало Степана Бандеру возле Белза, и через Люблин его отправили в Краков. На следующий день состоялся разговор шефа правительства генеральной губернии Бюглера и Степана Бандеры с требованием отозвать Акт 30 июня. Когда последний отказался, гестапо арестовало проводника ОУН.

Уже 9 июля Степана Бандеру вместе с женой Ярославой и трехмесячной дочерью Натальей отправили в Берлин, под домашний арест. 15 сентября 1941 года этапирован в тюрьму гестапо на Лихтерфельде-Ост. С начала января 1942 года по август 1944 года он находился в специальном блоке № 9 Целленбау (Zellenbau) для лиц высокого статуса концлагеря Заксенхаузен.

Там Степан Бандера скитался до ноября 1944 года, пока его не выкупил гетман П. Скоропадский. В сентябре 1944 года нацисты предложили бывшему заключенному участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Семья, репрессии и убийство Бандеры

Степан Бандера пробыл в браке с женой Ярославой почти 20 лет. Имел троих детей: дочерей Лесю и Наталью и сына Андрея. В детстве его дети не знали настоящую фамилию своего отца и носили фамилию Попель. О деятельности своего отца они узнали только после его смерти.

Жертвами оккупации - как нацистской, так и большевистской, в разные годы стали родные Степана Бандеры и его жены Ярославы, а также многие соратники руководителя ОУН.

В июле-сентябре 1941 года в оккупированном нацистами Львове были арестованы члены ОУН, которые приложились к подготовке и провозглашению "Акта восстановления Украинского государства", и аккумулированы в тюрьме на Лонцкого и в тюрьме "Монтелюпих" в Кракове. В результате первая группа ОУН в составе 24 человек, среди которых были двое братьев Степана Бандеры - Александр и Богдан, привезена в июле 1942 года в концлагерь Аушвиц (Освенцим). Первый, бывший доктор политэкономии, погиб в лагере Аушвиц в июле 1942 года.

Кроме того, в оккупированном немцами Херсоне (по другой версии - в Николаеве) гестапо расстреляло третьего брата Бандеры Богдана. А во львовской тюрьме убили брата жены. Тещу Степана Бандеры 26 июля 1944 года замучили только за то, что ее дочь была замужем за Бандерой. Кроме того, НКВД в Киеве расстреляло 10 июля 1941 года отца Степана Бандеры.

Не оставляя жажды расправы, советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене (Германия). Это сделал советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Фото: могила Степана Бандеры в Мюнхене (wikipedia.org)

Символ борьбы за независимость и страх для России

В настоящее время, в условиях почти двухлетнего сопротивления украинцев полномасштабному российскому вторжению, которое продолжается с 24 февраля 2022 года, имя Степана Бандеры стало символом борьбы за независимость Украины.

В частности, популярной стала песня "Батько наш Бандера, Україна - мати". Так, в публичном пространстве эта песня появилась в марте 2019 года в исполнении священников ПЦУ под руководством протоиерея Анатолия Зинкевича. 1 января 2021 года после панихиды по случаю 112-летия со дня рождения Степана Бандеры песня прозвучала в исполнении духовенства ВЦУ Ивано-Франковска.

Как активный деятель Степан Бандера имеет законодательно определенный статус Борец за независимость Украины в XX веке. 2010 посмертно награжден званием Герой Украины, однако в том же году указ президента Украины о присвоении Степану Бандере этого звания отменен решением Донецкого окружного административного суда.

Отметим, что традиционно 1 января в разных городах Украины проходили факельные марши в честь дня рождения лидера ОУН.

Следует добавить, что даже сейчас Степан Бандера остается врагом номер один для РФ и главным антигероем российской пропаганды. Он вместе со своими коллегами-революционерами в годы Второй мировой заставил считаться с украинским фактором даже самых мощных игроков. В частности, заставил оба тоталитарных режима - нацистский и коммунистический - почувствовать силу украинского сопротивления.

На прокремлевских медиаресурсах часто можно услышать и увидеть слова "бандеровец" или "бандеровщина". Абсурд доходил и до того, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, являющийся верным прислужником российского диктатора Владимира Путина, обещал вознаграждение за "главного врага" Степана Бандеру, считая, что он до сих пор жив.

Россияне сегодня попали в университет в Дублянах, где учился Бандера

Фото: оккупанты дронами повредили университет в Дублянах, где учился Степан Бандера (t.me/andriysadovyi)