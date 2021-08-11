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Понад 114 тонн: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас

Автор: РБК-Україна

ООН відправила нову партію гуманітарної допомоги на окупований Донбас. Гумдопомога цього разу склала понад 114 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в КПВВ "Щастя" 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН.

В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України.

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ООНГуманітарна допомога