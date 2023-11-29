До 110 тысяч гривен: какие вакансии есть в Киевском центре занятости

Общее количество вакансий, зарегистрированных в столичной службе занятости, сейчас составляет 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях составляет 14 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.
Однако есть категории, которым работодатели готовы платить гораздо больше. В первую очередь, это специалисты сферы информационных технологий:
Высоко ценится и труд связистов - инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.
В ТОП высокооплачиваемых вакансий работников сферы здравоохранения. Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера - 26 тыс. грн, врача-сурдолога - 25 тыс. грн.
Высококвалифицированным рабочим работодатели иногда предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности:
Высокая зарплата встречается у технических служащих: организатора по сбыту (38 тыс. грн), техника-конструктора (35 тыс. грн), менеджера по торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженера-конструктора электроники (27 тыс. грн).
По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.
В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.