До 110 тысяч гривен: какие вакансии есть в Киевском центре занятости

Однако есть категории, которым работодатели готовы платить гораздо больше. В первую очередь, это специалисты сферы информационных технологий:

инженер по программному обеспечению и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения (110 тыс. грн),

инженер-программист (73 тыс. грн),

инженер информационно-коммуникационных систем (45 тыс. грн)

техник-программист (43 тыс. грн).

Высоко ценится и труд связистов - инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.

В ТОП высокооплачиваемых вакансий работников сферы здравоохранения. Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера - 26 тыс. грн, врача-сурдолога - 25 тыс. грн.

Рабочие специальности

Высококвалифицированным рабочим работодатели иногда предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности:

водителю автотранспортных средств (44 тыс. грн),

слесарю (40 тыс. грн),

машинисту подъемника (39 тыс. грн),

станочнику деревообрабатывающих станков (35 тыс. грн),

реставратору металлических конструкций, электрогазосварщику и маляру (по 30 тыс. грн),

монтажнику (25 тыс. грн).

Высокая зарплата встречается у технических служащих: организатора по сбыту (38 тыс. грн), техника-конструктора (35 тыс. грн), менеджера по торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженера-конструктора электроники (27 тыс. грн).

Зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.