RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До 110 тысяч гривен: какие вакансии есть в Киевском центре занятости

Фото: средняя зарплата в вакансиях составляет 14 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общее количество вакансий, зарегистрированных в столичной службе занятости, сейчас составляет 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях составляет 14 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости.

Однако есть категории, которым работодатели готовы платить гораздо больше. В первую очередь, это специалисты сферы информационных технологий:

  • инженер по программному обеспечению и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения (110 тыс. грн),
  • инженер-программист (73 тыс. грн),
  • инженер информационно-коммуникационных систем (45 тыс. грн)
  • техник-программист (43 тыс. грн).

Высоко ценится и труд связистов - инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.

В ТОП высокооплачиваемых вакансий работников сферы здравоохранения. Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера - 26 тыс. грн, врача-сурдолога - 25 тыс. грн.

Рабочие специальности

Высококвалифицированным рабочим работодатели иногда предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности:

  • водителю автотранспортных средств (44 тыс. грн),
  • слесарю (40 тыс. грн),
  • машинисту подъемника (39 тыс. грн),
  • станочнику деревообрабатывающих станков (35 тыс. грн),
  • реставратору металлических конструкций, электрогазосварщику и маляру (по 30 тыс. грн),
  • монтажнику (25 тыс. грн).

Высокая зарплата встречается у технических служащих: организатора по сбыту (38 тыс. грн), техника-конструктора (35 тыс. грн), менеджера по торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженера-конструктора электроники (27 тыс. грн).

Зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине