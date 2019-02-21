11 венесуельських дипломатів у США перейшли на бік Гуайдо

Американські активи і рахунки республіки, рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені

С того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, 11 венесуэльских дипломатов в США перешли на его сторону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены.

Отмечено, что Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне заявил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.

Так, представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуайдо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.

Напомним, ране сообщалось , что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией.