ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 11 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" користуються Viber-ботом

Новини » Енергетика     28.02.2020 - 16:16
Понад 11 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" користуються Viber-ботом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Під одним акаунтом у Viber є можливість зареєструвати одразу п'ять особових рахунків

За допомогою чат-бота 7104ua у Viber клієнти ТОВ "Чернівцігаз Збут" можуть передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі Буковини отримали ще одну нову функцію цього додатка - можливість завантажувати рахунки за газопостачання та розподіл газу у форматі PDF і відразу здійснювати оплату. Це допомагає контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні, швидко та своєчасно оплачувати за газ і таким чином уникати накопичення боргів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що приєднатися до 7104ua у Viber може кожен бажаючий, просто відсканувавши QR-код. Ряд його переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

"Кількість клієнтів, які оцінили зручність роботи в новому додатку постійно зростає. До нього приєдналися вже 11,4 тис. наших клієнтів. Вони успішно використовують всі можливості 7104ua, тому що це швидко, просто та зручно", - говорить директорка ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

За словами прес-служби, наразі основним і найпопулярнішим онлайн-сервісом, як і раніше, залишається Особистий кабінет, в якому можна зареєструватися на сайті 104.ua. "Він має більш розширений функціонал, і окрім передачі показань лічильника та оплати за газ дає можливість клієнтам написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанцію на оплату газу, а також має додаткову вкладку "Доставка газу", - йдеться у повідомленні.

В Чернівецькій області Особистим кабінетом коритсуються майже 63 тис. клієнтів ТОВ "Чернівцігаз Збут".

"Миколаївгаз Збут": кількість онлайн платежів за газ зросла у 2,6 разів "Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 2019 рік зменшились на 12,9%
Новини України Чернівцігаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся