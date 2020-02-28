Понад 11 тис. клієнтів "Чернівцігаз Збуту" користуються Viber-ботом

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Під одним акаунтом у Viber є можливість зареєструвати одразу п'ять особових рахунків

За допомогою чат-бота 7104ua у Viber клієнти ТОВ "Чернівцігаз Збут" можуть передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі Буковини отримали ще одну нову функцію цього додатка - можливість завантажувати рахунки за газопостачання та розподіл газу у форматі PDF і відразу здійснювати оплату. Це допомагає контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні, швидко та своєчасно оплачувати за газ і таким чином уникати накопичення боргів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що приєднатися до 7104ua у Viber може кожен бажаючий, просто відсканувавши QR-код. Ряд його переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

"Кількість клієнтів, які оцінили зручність роботи в новому додатку постійно зростає. До нього приєдналися вже 11,4 тис. наших клієнтів. Вони успішно використовують всі можливості 7104ua, тому що це швидко, просто та зручно", - говорить директорка ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

За словами прес-служби, наразі основним і найпопулярнішим онлайн-сервісом, як і раніше, залишається Особистий кабінет, в якому можна зареєструватися на сайті 104.ua. "Він має більш розширений функціонал, і окрім передачі показань лічильника та оплати за газ дає можливість клієнтам написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанцію на оплату газу, а також має додаткову вкладку "Доставка газу", - йдеться у повідомленні.

В Чернівецькій області Особистим кабінетом коритсуються майже 63 тис. клієнтів ТОВ "Чернівцігаз Збут".