До +11 тепла і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних областях.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +6 до +11, а вночі від +1 до +5 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +6 до +9 тепла, а вночі вона опуститься до +3 +6.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +6 +12, а вночі стовпчики термометрів покажуть +3 +8 тепла.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря очікується від +7 до +10, а вночі від +1 до +5 градусів.

Нагадаємо, 6, 7 і 8 листопада в Україні буде спостерігатися суха та тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).