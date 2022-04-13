1000 тонн на добу: у Кривому Розі на "Криворіжсталі" відновили виробництво чавуну

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після припинення металургійного виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" відновив виробництво чавуну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Олександра Вілкула.
"Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну на добу. Вихід на режим займе п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво також збільшують обсяги виробництва", - зазначив мер міста. Він також підкреслив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини і відвантаження продукції в обхід заблокованих українських портів.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших українських експортерів металургії і в умовах консервації виробництва продавав за кордон залізорудний концентрат і частину продукції із залишків на складах і в порту.
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