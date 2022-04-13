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1000 тонн на добу: у Кривому Розі на "Криворіжсталі" відновили виробництво чавуну

АрселорМіттал Кривий Ріг (Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA)
Автор: Константин Широкун

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після припинення металургійного виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" відновив виробництво чавуну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Олександра Вілкула.

"Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну на добу. Вихід на режим займе п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво також збільшують обсяги виробництва", - зазначив мер міста. Він також підкреслив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини і відвантаження продукції в обхід заблокованих українських портів.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших українських експортерів металургії і в умовах консервації виробництва продавав за кордон залізорудний концентрат і частину продукції із залишків на складах і в порту.

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Криворожсталь