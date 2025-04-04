До 100% от дохода. Как ФОПам оформить больничные выплаты: объяснение юриста

Что нужно знать о больничных для ФОП

Физические лица-предприниматели (ФЛО) часто сталкиваются с ситуацией, когда временная нетрудоспособность может стать серьезным финансовым ударом. В отличие от наемных работников, которые могут рассчитывать на больничные выплаты от работодателя, у ФОПов другой механизм получения компенсации, отмечает Елена Воронкова.

Согласно ст. 12 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" № 1105-XIV, больничные выплаты для ФОП возможны при условии уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Фонд социального страхования Украины (ФСС) предоставляет выплаты только тем предпринимателям, которые добровольно участвовали в системе общеобязательного социального страхования.

"То есть получается, если ФЛП воспользовался своим правом на льготы по уплате ЕСВ во время действия военного положения, то такой ФЛП не сможет получить больничные от ФСС", – отмечает специалист.

Вместе с тем, ФОП, даже если он воспользовался льготой, может получить больничные при условии оплаты ЕСВ за 2 месяца, поданной налоговой декларации за расчетный период и месяц наступления страхового случая.

"Чтобы ФОПу получить выплату больничных, необходимо получить листок нетрудоспособности, подать заявление в ФСС вместе с паспортом, идентификационным кодом, справкой об уплате ЕСВ, выписанным больничным, ожидать решения ФСС по выплате больничных. Больничные могут получить ФЛП, которые своевременно платили ЕСВ, не имеют задолженности и зарегистрированы в системе соцстраха", – объясняет она.

Как рассчитать выплаты и сколько можно получить

Расчетный период для определения размера пособия по больничному составляет 12 месяцев, предшествующих наступлению страхового случая. К примеру, если больничный открыт в марте 2025 года, расчетный период охватывает март 2024-февраль 2025.

Среднедневной размер пособия исчисляется по формуле:

Сер. доп. = Доход ФОТ ÷ Количество календарных дней, где:

Доход ФОП – общая сумма дохода за расчетный период, с которой уплачен ЕСВ.

ФОП – общая сумма дохода за расчетный период, с которой уплачен ЕСВ. Количество календарных дней – общее количество дней в этом периоде.

Полученную сумму корректируют в зависимости от страхового стажа:

50% – стаж до 3 лет;

– стаж до 3 лет; 60% – от 3 до 5 лет;

– от 3 до 5 лет; 70% – от 5 до 8 лет;

– от 5 до 8 лет; 100% – свыше 8 лет.

Выплаты осуществляются с шестого дня нетрудоспособности за счет Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Первые пять дней предприниматель оплачивает самостоятельно.

Обратите внимание. Важно учитывать страховой стаж за последние 12 месяцев. Если он меньше 6 месяцев, применяются определенные ограничения.