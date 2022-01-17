Не 100 тисяч. Україна має справу з мільйонною армією Росії, - Залужний

"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень - 780 тисяч, - у Російської Федерації є для цього всі можливості", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні Україні загрожує майже мільйон військовослужбовців агресора. Водночас Залужний зауважив, що доводив партнерам по НАТО те, що загроза повномасштабного вторгнення на територію країни з боку Росії - є не ілюзією.

"Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо", - відзначив Залужний.