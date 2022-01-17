RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не 100 тисяч. Україна має справу з мільйонною армією Росії, - Залужний

Автор: Сергій Пишкін

Кількість військовослужбовців Російської Федерації біля кордонів України може суттєво зрости у будь-який момент. Наша країна має справу з мільйонною армією агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень - 780 тисяч, - у Російської Федерації є для цього всі можливості", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні Україні загрожує майже мільйон військовослужбовців агресора. Водночас Залужний зауважив, що доводив партнерам по НАТО те, що загроза повномасштабного вторгнення на територію країни з боку Росії - є не ілюзією.

"Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо", - відзначив Залужний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас