ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Майже 100% прямих інвестицій в Україну за останній квартал надійшло з країн ЄС

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 вересня 2021 14:00
Майже 100% прямих інвестицій в Україну за останній квартал надійшло з країн ЄС Фото: з країн ЄС надходить 100% прямих інвестицій в Україну (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прямі інвестиції в Україну за другий квартал 2021 року становили 1 349,5 млн доларів. Майже 100% інвестицій (1 337,0 млн доларів) надійшло з країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше ПІІ поступило з Нідерландів - 922,8 млн доларів та Німеччини - 242,9 млн доларів.

Водночас інвестори зі Швейцарії вилучили 112,7 млн доларів інвестицій, з Кіпру - 83,0 млн доларів, з Російської Федерації - 9,4 млн доларів.

Нагадаємо, накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України станом на 31 березня 2021 року склали 51,785 млрд доларів. За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 16,722 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Іноземні інвестиції
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду