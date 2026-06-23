100 млрд на жилье. Сколько украинцев уже получили компенсацию за разрушенные дома

По состоянию на 10 июня 2026 года государственные компенсации получили более 200 тысяч украинских семей, а общая сумма выплат превысила 100 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства развития общин и территорий Украины.

Главное:

Разрушенное жилье : по состоянию на июнь 2026 года в Украине зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии.

: по состоянию на июнь 2026 года в Украине зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии. Программа "еВосстановление ": 206 447 семей уже получили компенсации на общую сумму 103,9 миллиарда гривен.

": 206 447 семей уже получили компенсации на общую сумму 103,9 миллиарда гривен. Финансирование: для выплаты компенсаций в госбюджете на 2026 год было выделено более 20 млрд грн.

Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина, по состоянию на июнь 2026 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии.

Из них почти 300 тысяч - жилые дома, а почти 30 тысяч объектов имеют статус "уничтожены полностью".

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Антилидером по количеству уничтоженного жилья является Донецкая область - почти 30 тысяч жилых объектов. Далее следуют Харьковская область - более 6,1 тысячи, Киевская - 4,3 тысячи, Херсонская - 3,6 тысячи, Запорожская - 1,3 тысячи и Днепропетровская - более 900 объектов.

Однако эти данные не являются окончательными из-за невозможности проведения комиссионных обследований в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Объемы заявок на компенсацию

По информации председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, по состоянию на 1 июня 2026 года всего в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано 220 780 заявлений, которые люди подали на компенсацию за поврежденное жилье (общей площадью 15 560 349,9 м²), а также 151 045 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье общей площадью 9 758 904,7 м².

Из них, по данным Минразвития, 206 447 семей уже получили компенсации на общую сумму 103,9 миллиарда гривен в рамках программы "еВосстановление".

В частности, за поврежденное жилье - более 138 тысяч семей на общую сумму 13,6 миллиарда гривен. А за уничтоженное жилье более 65 тысяч семей получили сертификаты на приобретение жилья на общую сумму 85,2 миллиарда гривен.

Откуда берутся средства на программу "еВосстановление"

Для финансирования программы "еВосстановление" правительство активно сотрудничает со Всемирным банком и Банком развития Совета Европы (CEB). Как сообщают в Минразвития, 16 марта 2026 года Банк развития Совета Европы одобрил кредит в размере 100 млн евро на продолжение проекта Home (компенсации за уничтоженное жилье).

Кроме того, 29 апреля 2026 года Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 2 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В целом, как отмечает Елена Шуляк, в госбюджете на 2026 год на программу "Восстановление" выделено более 20 млрд грн, из которых около 5,5 млрд предусмотрено именно на финансирование жилищных сертификатов.