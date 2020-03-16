Майже 10 тис. клієнтів "Волиньгаз Збуту" отримали повідомлення про відключення газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Волині

Станом на 1 березня 2020 року заборгованість за газ клієнтів "Волиньгаз Збуту" становить понад 450 млн гривень. Це на 30 % менше, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Від початку року "Волиньгаз Збут" надіслав клієнтам-боржникам 9 831 тис. письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну майже 22 млн гривен. Найбільшу кількість повідомлень, за словами прес-служби, надіслали неплатникам у Луцьку, а також Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському районах.

"Клієнтам, котрі не сплачують за блакитне паливо і накопичують борги ми повинні припинити газопостачання. Тільки в січні газорозподільній компанії було надано доручення на припинення подачі газу 3 811 клієнтам-боржникам, їх борг становив 13,2 млн грн. Згідно з законодавством, у разі непогашення боргу після отримання повідомлення, ми маємо надати доручення "Волиньгазу" на відключення газу. Надалі починається стягування борг через суд", - сказав директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі зазначили, що накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Волині. Через відсутність оплати "Волиньгаз Збут" не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК "Нафтогаз України" - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

"Нагадуємо, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, рекомендуємо нашим клієнтам скористатися наступними варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу субсидія не нараховується. А від 1 травня 2019 року нараховується пеня за несвоєчасну оплату", - йдеться у повыдомленні.