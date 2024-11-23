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По 10 тысяч долларов за лодку. Пограничники задержали группу беглецов из Украины

Фото: пограничники задержали группу уклонистов, которые пытались переплыть Тису (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали группу уклонистов. Они заплатили 400 тысяч гривен за резиновую лодку, чтобы переплыть реку Тиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису, заплатив по 10 тысяч долларов организатору за "безопасный маршрут", - говорится в сообщении.

Однако, по данным ГПСУ, их планы разрушили пограничники.

2Вблизи украинско-венгерской границы всех задержали. Теперь их ждут админпротоколы и ответственность по закону", - отметили в ведомстве.

Выезд мужчин за границу

После масштабного вторжения РФ в Украину, в стране были объявлены мобилизация и военное положение. Сейчас они продлеваются каждые три месяца. Так, 6 ноября в Украине снова продлили военное положение и мобилизацию. Они будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Именно поэтому мужчины от 18 до 60 лет не могут выехать за границу. Но в Украине постоянно возникают схемы, организаторы которых за деньги готовы предоставить "услуги" по пересечению границы.

Добавим, что пересекать Тису самостоятельно достаточно опасно. Только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.

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