По 10 тысяч долларов за лодку. Пограничники задержали группу беглецов из Украины

Пограничники задержали группу уклонистов. Они заплатили 400 тысяч гривен за резиновую лодку, чтобы переплыть реку Тиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису, заплатив по 10 тысяч долларов организатору за "безопасный маршрут", - говорится в сообщении.
Однако, по данным ГПСУ, их планы разрушили пограничники.
2Вблизи украинско-венгерской границы всех задержали. Теперь их ждут админпротоколы и ответственность по закону", - отметили в ведомстве.
После масштабного вторжения РФ в Украину, в стране были объявлены мобилизация и военное положение. Сейчас они продлеваются каждые три месяца. Так, 6 ноября в Украине снова продлили военное положение и мобилизацию. Они будут действовать до 7 февраля 2025 года.
Именно поэтому мужчины от 18 до 60 лет не могут выехать за границу. Но в Украине постоянно возникают схемы, организаторы которых за деньги готовы предоставить "услуги" по пересечению границы.
Добавим, что пересекать Тису самостоятельно достаточно опасно. Только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.
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