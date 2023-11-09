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10 лет Moneyveo: празднуем подарками и добром

 

Лучший способ праздновать – это дарить радость другим, – считают в Moneyveo, и это особенно важно во время войны. Именно поэтому ведущий финтех-сервис украинского рынка празднует свою десятую годовщину, делая подарки другим, в частности тем, кто нуждается в поддержке и положительных эмоциях сегодня больше всего.

В рамках благотворительного сотрудничества с Благотворительным Фондом "Запорука", который опекает маленьких пациентов Института рака, Moneyveo вручила подарки детям, борющимся с тяжелым заболеванием.

Компания сотрудничает с БФ "Запорука" четыре года в рамках проекта строительства центра «Дача». Это дом, где онкобольные детки могли бы проживать вместе со своими родителями во время лечения.

После начала полномасштабной войны партнеры углубили свое сотрудничество. Речь идет, в частности, о финансировании части медицинских расходов для пребывания пациентов в детском отделении Института рака. В рамках совместной инициативы в заведении проходят ивенты для психологической поддержки детей: мастер-классы по изготовлению кукол, свечей и т. д. Именно на одну из таких встреч представители Манивео и прибыли с подарками для малышей.

"Детство украинских детей обезображено войной, их окружающий мир наполнен страхом и неуверенностью. Они вынуждены расти в условиях, когда безопасность и беззаботность, которые должны быть присущи юности, недостижимы. Но еще труднее тем, кто в это нелегкое время борется со страшной болезнью. На мероприятиях, которые проводятся совместно с нашими партнерами из Благотворительного Фонда "Запорука" в Институте рака, мы стали свидетелями невероятной силы духа этих детей, увидели в них смелость и несгибаемую веру в свои мечты. В этот особый момент мы почувствовали потребность добавить им положительных эмоций и надежды, показать, что мечты действительно могут осуществиться. Именно поэтому мы приобрели для каждого ребенка то, что он себе заказал. Нам важно, чтобы малыши ощутили поддержку и любовь в этот сложный период их жизни. Они – наше будущее, и мы обязаны приложить все усилия, чтобы сделать их жизнь лучше и ярче," – делится Сергей Синченко, CEO Манивео.

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