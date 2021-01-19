Майже 10 нових препаратів: МОЗ розширив перелік ліків для онкохворих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Про це він розповів під час брифінгу.

"На 2021 рік уже затверджено номенклатуру закупівлі лікарських засобів (для лікування онкологічних захворювань, - ред.)... До переліку 67 лікарських засобів ми додали ще 9 нових позицій", - повідомив Степанов.

Міністр підкреслив, що в список додали препарати, які є більш ефективними в лікуванні.

"Це лікарські засоби другої й третьої лінії. Йдеться про лікарські засоби, які будуть використовуватися при лікуванні раку молочної залози, для пацієнтів з раком крові, при мієломі, при пухлині головного мозку... Всі засоби, які ми додали, мають статус генерика. Вони зареєстровані та виробляються принаймні двома різними виробниками", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, наявність декількох виробників є важливим у процесі закупівлі препарату, оскільки забезпечує конкуренцію на ринку фармпрепаратів і, відповідно, кращу ціну й економію державних коштів.

"Мова йде про те, що за однакову суму коштів ми можемо закупити більшу кількість лікарських засобів до стовідсоткової потреби. Щоб у нас не було такої історії, що нам не вистачає або треба докуповувати людям самостійно", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в червні в МОЗ повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

Як писало РБК-Україна, раніше ВООЗ оцінила тривалість життя українців у 72,5 роки. При цьому ймовірність смерті від раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань становить 24,7%.