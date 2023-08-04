10 млн грн за 7 недель – первые результаты проекта АЛЛО для Superhumans

На протяжении июня и июля 2023 года компания АЛЛО передала 10 млн гривень на изготовление современных высокофункциональных протезов для пациентов медицинского центра Superhumans, которые в результате российской агрессии получили минно-взрывные травмы. Это стало возможным благодаря благотворительной программе «Маленькие шаги к большому движению», по условиям которой компания АЛЛО отчисляет с каждого проданного смартфона 100 гривень в пользу пациентов медцентра. Уже трое подопечных Superhumans получили современные биомеханические протезы, а следующие Суперлюди проходят дообследование.

Современные бионические протезы верхних конечностей (стоимостью около 2 млн гривень каждый) уже установлены Николаю Ефименко и Михаилу Бартошику, завершившим реабилитацию. Руслан Гаврасов получил современный протез ноги (1,72 млн грн). Сейчас в медицинском центре Superhumans на Львовщине проходит дообследование для миопротезирования Василий Дёрка (получит протез руки стоимостью 960 тыс. грн), а также начал реабилитацию и готовится к протезированию Юрий Трохименко: у него сверхсложный случай – потеря обеих рук.

Военный Николай Ефименко (40 лет) из Обухова служит в ВСУ с 2014 года, ранение получил под Угледаром 14 августа 2022 года. В результате пришлось ампутировать нижнюю треть левого плеча, а также большой палец и пястную кость на правой руке. В июле 2023 года Николай получил современный протез левой руки и титановый палец правой кисти. Для протеза левого плеча использована миоэлектрическая кисть COVVI Hand (Великобритания) и локтевой шарнир с интегрированным электронным замком OTTOBOCK (Германия). Общая стоимость протезирования – 2,08 млн грн (50 тыс. евро). Он пережил окружение, плен и смерть своих побратимов, но, несмотря на тяжелое ранение, думает о возвращении на фронт. Сразу же после победы хочет вернуться на завод, на котором работал бригадиром. У Николая двое детей.

Полная история Николая Ефименко:

https://www.instagram.com/reel/CurKLHvoXrX/

https://www.youtube.com/shorts/oae5aS_ghvk

https://www.facebook.com/watch/?v=2262016017332962

Полная история Николая Ефименко: https://www.instagram.com/reel/CurKLHvoXrX/ https://www.youtube.com/shorts/oae5aS_ghvk https://www.facebook.com/watch/?v=2262016017332962 Руслан Гаврасов (28 лет), военный из Харькова, получил ранение ноги 6 марта 2022 года во время авиаудара по военной части. Руслана все время поддерживают маленькая дочка и супруга, ожидается пополнение в семье. Руслан получил сверхсовременный протез с электронным высокофункциональным коленным механизмом GENIUM X3 и стопой Taleo. Такой протез дает возможность вести активный образ жизни: уверенно ходить, свободно подниматься по лестнице, преодолевать препятствия, заниматься спортом, в частности бегать и даже посещать бассейн – благодаря системе водонепроницаемости протеза. Протез Руслана обеспечен мощным аккумулятором, время работы которого без подзарядки – до 5 дней. Общая стоимость протезирования составляет около 1,72 млн грн (42 тыс. евро).

Полная история Руслана Гаврасова:

https://www.instagram.com/reel/CvRf1EfosqT/

https://www.youtube.com/shorts/GhnsbjEjI_s

https://www.facebook.com/watch/?v=1451943898929361

Полная история Руслана Гаврасова: https://www.instagram.com/reel/CvRf1EfosqT/ https://www.youtube.com/shorts/GhnsbjEjI_s https://www.facebook.com/watch/?v=1451943898929361 Михаил Бартошик (31 год) в апреле 2022 года вернулся в Украину из Чехии, где работал на производстве, и немедленно вступил в ряды ВСУ. Михаил был ранен на Бахмутском направлении – он с побратимами держал оборону около села Берестового. Михаил полностью потерял правую руку, но сейчас получил бионический протез руки с максимально возможной компенсацией утраченных функций руки. Это дает возможность работать за компьютером, самостоятельно обслуживать себя в быту, заниматься любимыми делами – протез восстанавливает мелкую моторику благодаря современным комплектующим ведущих производителей OTTOBOCK (Германия) и COVVI (Великобритания). Общая стоимость протезирования составляет около 1,88 млн грн (45,8 тыс. евро). После победы Михаил мечтает восстанавливать Украину, ведь раньше работал в строительстве.

Василий Дёрка (36 лет) из города Сколе, что на Львовщине, с 26 февраля 2022 года стал добровольцем ВСУ. Ранение левой руки, травму головы и перелом ноги получил на Херсонщине 12 сентября 2022 года. Василий мечтает быть независимым в быту, а также управлять автомобилем и рыбачить. Уже в начале июля он получил первый механический протез руки, сейчас улучшает навыки его использования и продолжает реабилитацию. После дообследования Василий получит бионический протез руки, который восстановит мелкую моторику и вернет утраченные возможности. Ожидается, что общая стоимость протезирования составит около 960 тыс. грн (23 тыс. евро).

Полная история Василия Дёрки:

https://www.instagram.com/reel/CuhacxeIsiG/

https://www.youtube.com/shorts/KnS_sQqLtp4

https://www.facebook.com/allo/videos/288910900328960/

«Начиная проект «Маленькие шаги к большому движению», мы определили для себя цель помочь как минимум восьми людям восстановить полноценную жизнь благодаря технологиям и передать на это 15 млн гривень. И за первые 7 недель мы уже на две трети приблизились к цели! В этом есть вклад и клиентов АЛЛО, ведь делая свою покупку, они автоматически становятся участниками великого дела. Очень радует, что первые пациенты уже получили долгожданное протезирование! Я надеюсь, что до конца лета мы профинансируем проект на полную сумму», – отмечает Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК «АЛЛО».

Компания АЛЛО перечисляет с каждого проданного смартфона 100 гривень на современное протезирование. Эта сумма не включена дополнительно в цену техники – стоимость гаджетов для клиентов не меняется. Благодаря акции «Маленькие шаги к большому движению» компания профинансирует протезирование суммарно для восьми пациентов Superhumans Center – это 10 протезов на 15 млн гривень. Современные протезы помогут им в дальнейшем жить полноценной жизнью благодаря технологиям.

Команда Superhumans Center индивидуально подходит к каждому пациенту, изготавливая каждый протез в соответствии с пожеланиями, учитывая будущий образ жизни и деятельности своего подопечного, поэтому заказывает комплектующие, которые лучше всего соответствуют цели. В современные протезы верхних конечностей встроены миоэлектроды, реагирующие на сокращение мышц пациента и передающие эту информацию микропроцессору, что приводит протез в нужное движение. Центр не использует для протезирования государственные средства, а работает благодаря поддержке доноров, партнеров, таких как АЛЛО, поэтому реабилитация и современные протезы бесплатны для пациентов.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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Superhumans — ультрасовременный всеукраинский центр протезирования, реконструкции, реабилитации, лечения ПТСР и реконструктивной хирургии для раненных во время боевых действий украинцев, со сложными травмами и утраченными конечностями.

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