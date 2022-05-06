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Не 10 літрів. Одна з АЗС змінила правила продажу бензину: хто і скільки може купити

Фото: на АЗС змінюються правила продажу бензину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Мережа автозаправних станцій OKKO змінила правила продажу бензину і дизельного палива. Тепер клієнти з картою Fishka можуть купити не від 10, а від 15 літрів преміального палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook OKKO.

"Тепер заправляємо пальним PULLS 95 і PULLS Diesel не від 10, а від 15 літрів в одне авто клієнтів, що мають карту Fishka", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в додатку можна ознайомитися з інформацією про ліміти, які становлять 15, 20 і 30 літрів. Тим, у кого немає карти Fishka, потрібно зареєструватися і оформити її, оскільки без цієї карти не можна заправитися. Оформити карту можна, встановивши додаток на смартфон на iOS або Android.

Ліміт встановлюється на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше, ніж через 3 години.

Що стосується бензину А-95 і ДП - то все без змін. Як і раніше, цими видами палива заправляють критичну інфраструктуру, ЗСУ, по паливних картах і талонах. На автогаз - обмежень немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, коли зникнуть черги на АЗС і стабілізується ситуація з бензином.

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