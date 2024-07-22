В 10 классе ученики будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

Обновленный проект предмета "Защита Украины" отражает реалии и вызовы, с которыми сталкивается Украина. Программа будет одинаковой для всех учеников независимо от пола.

Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира, в частности, инновационные технологии, информационную безопасность и медицинскую помощь.

"Сегодня наша задача - подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета "Защита Украины" направлено на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий", - отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

Так, в 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику.

Значительное внимание будет уделяться практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в условиях кризиса, возможностей и способов обороны Украины.