10 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

10 серпня відзначається важливе екологічне свято - Міжнародний день біодизеля. Детальніше про всі знакові події дня в історії, народні свята і прикмети - в матеріалі
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 10 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
Сьогодні відзначається Міжнародний день біодизеля, присвячений екологічно чистому пальному. Дата свята вибрана на честь події, яка сталася в 1883 році. Саме 10 серпня того року відбулася демонстрація першого двигуна, в якості палива для якого було використано арахісове масло.
У народі 10 серпня вшановуються Прохори-Пармени. У цей день святкували ковалі, а ще селяни викопували цибулини тюльпанів, зривали дозрілі груші, збирали урожай молодої картоплі і готували з неї страви.
Головна прикмета дня: будь-які торгові відносини в цей день не вийдуть.
Фото: 10 серпня збирають урожай груш (pixabay.com/Free-Photos)
У 70 році був зруйнований Другий Єрусалимський Храм римською армією.
У 1519 році Фернандо Магеллан відплив в Перше кругосвітнє плавання.
У 1793 в Парижі Лувр вперше став національним художнім музеєм.
У 1985 році співак Майкл Джексон придбав всі права на пісні "Бітлз" за 47,5 мільйона доларів.
У 1865 році - Олександр Глазунов, російський композитор, диригент.
У 1905 році - Кларенс Джон Лафлін, видатний американський фотограф-сюрреаліст.
У 1928 році - Едді Фішер, американський актор, співак.
У 1929 році - Олег Стриженов, радянський актор театру і кіно.
У 1940 році - Веніамін Смєхов, радянський актор театру і кіно.
У 1945 році - Олександр Адабашьян, видатний радянський актор, режисер, художник, сценарист.
У 1960 році - Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор і режисер.
Фото: 10 серпня народився Антоніо Бандерас (facebook.com/AntonioBanderas)
У 1907 році - Марко Вовчок, відома українська поетеса, письменниця, перекладач.
У 1946 році - Леон Гомон, французький підприємець, засновник світового кінематографа.
У 1988 році - Платон Воронько, український радянський поет.
У 2001 році - Станіслав Ростоцький, відомий радянський кінорежисер.
У 2006 році - Степан Олексенко, український актор театру і кіно.
Сьогодні свої іменини святкують: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Іван, Ірина, Микола, Павло, Сергій.
Рекомендуємо до перегляду:
Відео: РБК-Україна