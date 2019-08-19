10 серпня в стрілецькому клубі Steel Argument пройшла найяскравіша та видовищна подія цього літа - змагання зі стрільби на байках "Steel Challenge for Harley Davidson". Розкішні мотоцикли, запах пороху, справжня зброя, змагання байкерів - ці враження зробили подію незабутньою для всіх учасників заходу.

Партнерами заходу стали:

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Автомобільний партнер вечора - Maserati. Гості брали участь у тест-драйві автомобіля.

Медіапартнером заходу виступив персональний, ексклюзивний і вражаючий лайфстайл-путівник у світі бездоганної розкоші - Profiles Luxury Magazine.

Гості побачили змагання зі стрільби з пістолета на байках, в яких змагалися представники українського байк клубу HOG, а також змогли самі взяти участь у стрілецьких майстер-класах.

Організатор цієї грандіозної події ССК Steel Argument - один з найбільших в Європі стрілецьких клубів з чотирма стрілецькими галереями, дитячим лазерним тиром, майданчиками для страйкболу та стрільби з лука, кафе, майстерні та збройовим магазином. Для гостей працював мультимедійний тир, проводилися майстер-класи з класичної та динамічної стрільби, а також страйкболу.

Після основної програми змагань у всіх була можливість як слід повеселитися на вечірці з приголомшливим гриль-меню від партнера заходу ресторану Equides та музикою у виконанні діджея. А кращі стрілки отримали нагороди та цінні призи від партнерів заходу. Наші вітання переможцям!

http://steelargument.com.ua/

https://www.facebook.com/SteeLArgument/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/steelargument/