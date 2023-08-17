10-15% - потолок: Каспаров назвал количество россиян, против войны

По его словами, на данный момент критика войны в РФ, даже либеральная, в целом не против войны. Подавляющая часть российского общества не готова осуждать захватническую войну с моральной позиции.

"Мы понимаем, что в лучшем случае количество людей в России, которое выступало против войны с моральных позиций - это, я думаю, 10-15% - это потолок. Это 15-20 миллионов человек. Это то, что удалось Путину за много лет", - сказал Каспаров.

По его словам, речь идет не столько об идеологической работе, сколько о промывании мозгов и полной индифферентности к каким-либо моральным ценностям.

"Но, опять же, у Гитлера была идея, а здесь - "что сегодня делает партия, то и надо делать". Это даже ближе к Советскому союзу", - добавил он.

При этом Каспаров отметил позицию российских либералов и оппозиционеров, которые говорят о том, что русский патриот должен выступать против войны. Но после этого идут пункты: "потому что она идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе".

"Очень интересно и показательно, что моральной составляющей там вообще нет. И вот это как раз, мне кажется, очень роднит гитлеровскую Германию с путинской Россией - отсутствием реального морального стержня внутри общества", - сказал он.

Оппозиционер отметил, что есть много людей, которые выступают против войны, но это явное меньшинство. Он напомнил, что даже многие оппозиционеры в РФ вполне приняли аннексию Крыма.

Отсутствие протестов в России

По его словам, в первые дни полномасштабной войны в РФ проходили демонстрации. На них вышло около 200-250 тысяч и примерно 20 тысяч было арестовано, какое-то количество людей получило сроки и село в тюрьму.

"Ясно, что выходили те, кто смелее. Это в принципе не больше одного процента. Как раз выходит та же цифра - 20 миллионов, которые сочувствовали", - сказал он.

При этом Каспаров заявил, что многие считали, что любая мобилизация приведет к протестам. Но это оказалось не так. Он добавил, что в России нет гражданского общества, есть отдельные смелые люди, которые выходят на одиночные пикеты и садятся в тюрьму. По словам оппозиционера, "их единицы, десятки, может быть, сотни. Мы понимаем, что это капля в море".

Он отметил, что россияне все больше привыкают к войне. То есть режим не испытывает внутренних проблем на сегодняшний день, на которые все надеялись. По его словами, это показывает, что вся 20-летняя активность либеральных правозащитных структур была фикцией. Режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне.

Каспаров считает, что Запад не слышал его предупреждения много лет, так как он был в меньшинстве.

"Последний политик в России, который выступал против войны, против русского империализма - это Борис Немцов. Его убили в 2015 году. То есть власть точно знала, кто ей мешает. Все остальные принимали империалистическую политику Путина как данность. Но при этом рассказывали на Западе о том, что Россия двигается в сторону эволюции, в сторону демократии - любимым термином была "гибридная демократия в России"", - сказал он.

При этом оппозиционера не хотели слушать, та как он выехал из России еще в 2013 году. Они отмечали, что люди, которые остались в стране и продолжали "бороться с Путиным", говорят о том, что все по-другому. Он считает, что именно это привело к тому, что Путин сумел нейтрализовать любые тенденции на Западе, которые могли бы помочь Украине подготовиться к вторжению.

"К сожалению, никакого другого варианта для прочищения мозгов российского общества, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, не существует. Если у России и есть шанс на будущее, он связан с уничтожением имперской идеи в головах. А в головах ее можно уничтожить только сильнодействующими средствами", - добавил он.

Добавим, что по данным соцопроса, проведенного в конце июля, 75% жителей России поддерживали войну против Украины.

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