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С 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. Как будут выбирать

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой - в зависимости от ситуации в сфере безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания, РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации безопасности в общинах. В зависимости от уровня угроз будут принимать формат обучения - очный, онлайн или смешанный", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного, обучения не будет.

"Местные власти лучше всего понимают ситуацию у себя в общинах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", - добавил премьер.

Ситуация с укрытиями в школах

По данным Шмыгаля, 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа.

"Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие Кабмин выделил еще в апреле - 1,5 млрд грн", - отметил он.

В 2023 году планируется обустройство почти 1,5 тыс. укрытий, всего их нужно построить 5,4 тыс. Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности.

Ранее РБК-Украина писало о том, что с нового учебного года украинские заведения образования могут перейти из онлайна на очный формат занятий. Подробнее - в материале.

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