С 1 января изменились правила землеотвода в громадах: кто и как может отныне этим заниматься

По ее словам, ранее органы местного самоуправления могли осуществлять планирование территорий только в пределах городов, сел и поселков, а использование территории за их пределами осуществлялось на районном и областном уровнях. Сейчас же в результате политики децентрализации, которая активно внедрялась в Украине в последние годы, полномочия по управлению подавляющим большинством земельных ресурсов переданы органам местного самоуправления.

"Понятно, что вопрос эффективного управления любым активом, в том числе - землями, напрямую связан с вопросом планирования его использования. Именно на этапе планирования решается, какие территории следует определить приоритетными для привлечения инвестиций и создания рабочих мест, какие - для развития социальной инфраструктуры, а какие необходимо беречь и охранять для сохранения биологического разнообразия и тд.", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что одновременно с введением ППР изменены и подходы к отводу земельных участков и изменения их целевого назначения. С одной стороны, должно быть существенное упрощение этого процесса, ведь владельцу земельного участка предоставлено право самостоятельно определять вид его целевого назначения, что снижает коррупционные риски и способствует процессу привлечения инвестиции. С другой стороны - это право не является абсолютным.

"Комплексный план делит территорию общины на функциональные зоны - жилая застройка, промышленность и тому подобное. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня владелец может самостоятельно выбрать тот, который, по его мнению, является наиболее перспективным. То есть нельзя, например выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил, как "промышленную" и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом", - отметила Шуляк.

При этом, парламентарий подчеркнула: такой подход на сегодня является более чем оправданным. Дело в том, что исторически в Украине сложилась ситуация, при которой земельное и градостроительное законодательство в определенных случаях регулируют одни и те же вопросы, причем каждая отрасль - по своему, с применением различных инструментов.

Как следствие, пояснила Шуляк, именно сферы управления земельными ресурсами и градостроительства годами признавались как одни из самых коррумпированных в нашем государстве.

"То есть, например с точки зрения земельного законодательства, использование определенной территории для застройки было абсолютно законным, а с точки зрения градостроительного - нет, или наоборот. Единственный кто выигрывал в такой ситуации - это коррумпированные чиновники, которые на один и тот же запрос могли посмотреть как под одним углом, так и под другим, в зависимости от того получил ли он накануне соответствующую мотивацию. Поэтому, унификация подходов, применяемых и земельной и градостроительной сферах, что является следствием такого сочетания действительно оправдана, хотя определенным образом и удорожает саму документацию", - отмечает нардеп.

В то же время, она отмечает, что эти нововведения нравятся не всем. По ее словам, кому-то удобнее заниматься "дерибаном" в ручном режиме.

"Но есть и другие общины, которые сейчас активно включились в процесс и занимаются подготовкой документации по пространственному планированию, собирая необходимые материалы, проводя переговоры с международными организациями на предмет привлечения финансовой помощи, или уже непосредственно нарабатывая проектные решения, призванные обеспечить устойчивое развитие соответствующей общины", - резюмировала Шуляк.