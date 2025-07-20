ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С 1 августа вводятся пошлины: у Трампа подтвердили жесткий дедлайн

Воскресенье 20 июля 2025 22:38
UA EN RU
С 1 августа вводятся пошлины: у Трампа подтвердили жесткий дедлайн Фото: министр торговли США Говард Лютник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США не будут продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят в силу.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

США не будут продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят В ходе эфира он выразил уверенность, что администрация Трампа заключит торговые соглашения с партнерами в ближайшие недели. То есть до того, как против десятков стран вступят в силу высокие пошлины.

При этом он подтвердил, что тарифы вступят в силу 1 августа.

"Следующие две недели будут занесены в книгу рекордов. Президент (США Дональд Трамп - ред.) намерен выполнить обещания американскому народу", - сказал Лютник.

В июле Трамп разослал письма 25 торговым партнерам, включая Канаду, Мексику и Евросоюз. Президент предупредил их о повышении пошлин с 1 августа, если они не заключат сделку.

До этого администрация месяцами подталкивала страны к заключению торговых соглашений с США, но пока официально объявлено лишь о нескольких сделках.

Согласно опросу CBS, 61% американцев считают, что администрация слишком сосредоточена на пошлинах.

Однако Лютник заявил, что американский народ "полюбит соглашения, которые заключаем я и президент Трампа", и утверждает, что стратегия главы Белого дома по рассылке писем о тарифах привела к прогрессу.

"Это заставило эти страны сесть за стол переговоров, и они либо откроют свои рынки, либо заплатят пошлину", - сказал министр торговли.

Одними из наиболее пристально наблюдаемых - являются переговоры с ЕС. В прошлом году США торговали товарами с блоком из 27 стран на 975,9 млрд долларов. Это больше, чем с любой другой страной в отдельности.

Трамп в свою очередь пригрозил ввести 30% пошлину на экспорт в США начиная с августа, в отличие от 20%, которые он ненадолго ввел для Европы в апреле.

В интервью CBS Лютник заявил, что уверен, что "мы заключим сделку", отметив, что ранее сегодня утром говорил с ведущим европейским торговым переговорщиком.

Дополнительно он назвал 1 августа "жестким сроком" и заявил, что США планируют начать взимать более высокие пошлины в начале следующего месяца, добавив, что "никаких отсрочек предоставлено не будет".

"(Но - ред.) ничто не мешает странам вести с нами диалог после 1 августа", - добавил Лютник.

В ЕС готовят ответные меры

Напомним, сегодня Bloomberg сообщило, что послы ЕС должны встретиться на следующей неделе, чтобы разработать план мер реагирования на случай отсутствия торговой сделки с Трампом.

Также источники издания сообщили, что переговоры на прошлой неделе в Вашингтоне - пока не принесли устойчивого прогресса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Канада Мексика Дональд Трамп
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе