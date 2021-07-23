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Мільйон доларів за перемогу у тендері: СБУ повідомила про підозру посадовцю Міноборони

Автор: Сергій Пишкін

СБУ повідомила про підозру посадовцю Міністерства оборони та його спільнику через спробу отримати хабар у розмірі 1 млн доларів задля розв'язання питання з перемогою у тендері. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ викрила незаконну діяльність одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника. Згідно з даними правоохоронців, зловмисники планували отримати хабар у розмірі 1 млн доларів для наступного розв'язання питання стосовно перемоги у тендері навколо будівництва житла для військовослужбовців.

"Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: СБУ повідомила про підозру посадовцю Міноборони через хабар у розмірі 1 млн доларів (npu.gov.ua)

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