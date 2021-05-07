За 1 кв. 2021 виробники ТВЕНів купили 89 млн акцизних марок замість очікуваних 210 млн, - Южаніна

За її словами, за рік до різкого підвищення ставок ринок ТВЕНів зріс вдвічі і доходи бюджету мали б збільшитися у 8 разів - у 2 рази шляхом обсягу і в 4,2 раза шляхом акцизу.

"Натомість тенденція є протилежною: торік за січень - квітень виробники придбали 105 млн марок акцизного податку, а цього року тільки 89 млн замість очікуваних 210 млн", - повідомила нардеп.

Крім того, Южаніна звернула увагу, що автором проекту закону №1210 (закон №466) акцентовано на тому, що підняття акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання на 320% з 1 січня 2021 року - надвдала норма, адже нібито з січня по квітень додатково до бюджету надійшло більш ніж 1,7 млрд грн.

"У профільному комітеті вже розглянуто інший проект закону, де ставка акцизу на ТВЕНи зменшується у порівнянні з законопроектом №1210. Це те, що пообіцяли "слуги народу" представникам бізнесу, а вірніше транснаціональним компаніям, які сплачують величезні податки до бюджету. І ми знаємо, що найближчим часом буде винесений в зал проект закону №4278, де відповідна поправка №55 була підтримана в тому числі автором збільшення акцизу на 320%", - зазначила вона.