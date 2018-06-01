1 червня: свята і важливі події на цей день

1 червня 2018 року відзначається Міжнародний день дітей, а також сьогодні святкується Всесвітній день молока

Всі свята 1 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

1 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Головне свято, яке щорічно відзначається на початку літа 1 червня - це Міжнародний день дітей (День захисту дітей). Він був створений в 1949 році у Франції. Заходи в цей день спрямовані на привернення уваги людства до проблем дітей, їх здоров'я, життя і забезпечення щасливого дитинства.

Також 1 червня відзначається Всесвітній день батьків. Це більш молоде свято, що з'явилося в 2012 році, проте воно безпосередньо пов'язане з Днем дітей, адже пропагує цінності нормальної і здорової сім'ї.

Ще одне цікавий свято, що припадає на 1 червня - це Всесвітній день молока, метою якого є популяризація молочних продуктів серед людей.

У народі 1 червня вшановується Іван Довгий. У цей день спостерігали за вітрами. Головна прикмета дня: якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим.

Фото: 1 червня 2018 - Всесвітній день молока (pixabay.com/Couleur)

1 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1725 році засновано Орден Святого Олександра Невського.

У 1838 році був викуплений з кріпацької неволі український поет і художник Тарас Шевченко.

У 1862 році на території Америки заборонено рабство.

У 1938 році в Америці вийшов перший журнал коміксів "Action Comics" з пригодами Супермена.

У 1980 році почав роботу телеканал новин "CNN".

1 червня: в цей день народилися

У 1693 році - Михайло Глінка, російський композитор, основоположник класичної музики.

У 1902 році - Зоя Гайдай, українська співачка.

У 1926 році - Мерилін Монро, відома американська кіноактриса, співачка, секс-символ.

У 1959 році - Надія Кадишева, радянська співачка, солістка ансамблю "Золоте кільце".

У 1973 році - Хайді Клум, німецька супермодель і актриса.

1 червня: в цей день померли

У 2003 році - Євген Матвєєв, радянський актор, режисер, сценарист.

У 2008 році - Ів Сен-Лоран, французький модельєр.

У 2010 році - Андрій Вознесенський, радянський поет і прозаїк.

Іменинники 1 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

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