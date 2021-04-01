Майже 1,5 млн грн зарплати та жодного авто: декларація голови СБУ Баканова
Голова Служби безпеки України Іван Баканов задекларував мільйони у готівці та майже 1,5 млн грн заробітної плати. При цьому дві автівки записані на його дружину Оксану Лазаренко.
Про це свідчить подана Бакановим щорічна декларація.
Доходи та заощадження
У 2020 році голова СБУ отримав 1 417 854 грн заробітної плати. Також задекларовано дохід у розмірі 116 % від діяльності АТ "КБ "ГЛОБУС".
У дружини - 360 000 грн від підприємницької діяльності та 2% від АТ КБ "Пріватбанк".
У готівці Баканов зберігає 170 000 доларів США та 800 000 грн. На власних банківських рахунках зберігається 10 доларів та 233 євро, у дружини - 435 грн.
Автівки
В декларації Баканова - дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2012 року випуску та VOLKSWAGEN PASSAT 2010 року, власником яких вказано дружину Оксану Лазаренко.
Нерухомість
Баканов володіє квартирою в Києві площею 56 кв.м. Також у спільній власності голови СБУ - квартира в Кривому Розі (85,8 кв.м) з часткою 33%.
Окрім цього селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області він володіє трьома земельними ділянками (43, 1502, 891 кв.м) й будинком, який має площу 345,6 кв.м. Також однією земельною ділянкою в цьому селі володіє й його дружина (2834 кв.м). Окрім цього, у власності Оксани Лазаренко квартира в Києві площею 56,3 кв.м.
Нагадаємо, свою декларацію оприлюднив голова Національного банку України. Шевченко задекларував 27,5 мільйонів гривень доходів за минулий рік.
Також електронну декларацію подав очільник Києва Віталій Кличко.
Відзвітував про свої доходи за минулий рік та активи й голова політичної партії "Слуга народу" та нардеп Олександр Корнієнко.
Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку електронних декларацій, які подали українські посадовці.