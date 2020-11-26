Майже 1,5 млн осіб стали переселенцями з ОРДЛО та Криму

Фото: переселенці (flickr)

В Україні зареєстровано 1 458 737 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Ці дані наведені станом на 24 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Станом на 24 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 737 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук повідомила, що близько половини зареєстрованих переселенців з Донбасу живуть на тимчасово окупованій території. Зокрема, це українські пенсіонери, які не мають на що жити та можливості виїхати з ОРДЛО.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що з 14 жовтня переселенців звільнили від сплати туристичного збору.