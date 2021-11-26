Більше 1,3 тисяч клієнтів "Миколаївгазу" уклали договори на техобслуговування мереж

"Аналіз аварійних викликів показує, що основними причинами витоків газу є самовільна заміна або установка газових приладів, недотримання вимог безпеки при використанні газових приладів, а також неналежний технічний стан внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, переважно витоки газу виникають у тих домоволодіннях, де власники нехтують проведенням регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні подбати про свою безпеку, уклавши договір на проведення технічного обслуговування газових мереж.

"Для наших клієнтів послуга з технічного обслуговування мереж - це гарантія безпечного газопостачання на цілий рік. З початку 2021 року з нами уклали договори 1356 наших клієнтів", – говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

У компанії відзначили, що виконання цих робіт може виробляти компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу і кваліфікований персонал. "Миколаївгаз" надає послугу з технічного обслуговування мереж на договірній основі. Кожен споживач може звернутися в газорозподільну компанію і укласти відповідний договір.

Уклавши договір на технічне обслуговування газових мереж з АТ "Миколаївгаз", клієнт отримує послугу, яка включає:

обстеження газової мережі на предмет витоків газу від введення в будинок (квартиру) до газових приладів;

приладовий контроль щільності з'єднань газопроводів;

перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірка працездатності та змащення запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з'єднаннях;

технічне обслуговування газового обладнання.

Також в компанії відзначили, що у вартість договору не включений ремонт мереж і приладів обліку.