За 2022 год АТБ уплатила 20,44 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней

Из этой суммы в государственный бюджет в 2022 году поступило 13,65 млрд грн, в местные бюджеты - 4,32 млрд грн, а целевые фонды получили 2,47 млрд грн.

Общая сумма уплаченных АТБ в 2022 налогов и сборов почти на миллиард гривен превышает показатель предыдущего года - 19,45 млрд грн, а еще годом ранее этот показатель составлял 15,8 млрд грн.

Торговая сеть "АТБ-Маркет" в течение 2022 года уплатила налогов и сборов на 15,63 млрд грн, из них государственный бюджет получил 10,11 млрд грн, в местные бюджеты пошло 3,63 млрд грн, в целевые фонды направлено 1, 89 млрд. грн.

"Несмотря на влияние экономических факторов, обусловленных войной, группа компаний "АТБ" продолжает демонстрировать достаточно высокие темпы роста объема уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это весомый вклад как в поддержку нашей экономики, так и в будущую победу", - заявили в компании.

Напомним, за последние пять лет общая сумма налоговых выплат компании увеличилась в три с половиной раза: с 6,58 млрд грн в 2017 году до 20,44 млрд грн в прошлом (без учета региональных предприятий).

По текущему времени в разных уголках Украины, в том числе и в самых горячих прифронтовых регионах работает более 1200 дискаунтеров "АТБ".

Общая сумма благотворительной помощи компании армии и мирному населению превысила 200 млн гривен.